Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Napoli Elseid Hysaj ha commentato in zona mista la sconfitta con la Juve, parlando anche dell'obiettivo Europa League e della corsa Scudetto. Questo quanto raccolto da RMC Sport: "Anche l'Europa League è un obiettivo importante per noi. Ora ci concentriamo sulla prossima gara col RB Salisburgo, poi vedremo partita dopo partita come andrà a finire il campionato. In campo non si vede la grande differenza in classifica tra Juve e Napoli. Nella ripresa abbiamo giocato solamente noi, c'è rammarico e rabbia per non essere riusciti a segnare di più".