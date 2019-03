© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato al termine della sfida contro il Sassuolo in zona mista: “Sono contento per i gol, come sanno tutti a Napoli ho sempre ricevuto critiche, se mi si accetta così bene, altrimenti non ci posso fare niente. Io ci tengo sempre per questa maglia, forse alla gente non è arrivato questo messaggio al 100%. Io non ho nulla da dire e non voglio fare polemica, ho un carattere particolare, a volte ho sbagliato ed ho sempre chiesto scusa, è giusto se il tifoso critica. Più di così non posso fare nulla, ho sbagliato il rigore (contro la Juve, ndr) e mi dispiace".