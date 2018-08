RMC SPORT - Napoli, Koulibaly: "Dobbiamo crescere e non prendere gol"

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly ha parlato in zona mista dopo la vittoria in rimonta del Napoli sul Milan: “Penso che è il segno di una crescita della mentalità, il mister ci spinge molto dal punto di vista emozionale. Abbiamo fatto bene penso, loro hanno fatto due tiri e due gol. Sapevamo che era una gara difficile, è un segnale positivo averla ribaltata. Non possiamo ribaltare sempre le gare così, sappiamo che possiamo fare meglio e lo faremo. Si può lavorare su tutto, anche sul possesso palla. Sappiamo che siamo osservati noi difensori, faremo di tutto per non prendere gol. Dobbiamo curare questo aspetto, non ho paura, sono fiducioso della mia squadra e dei miei compagni. Voglio fare meglio dell’anno scorso e ribaltare quello che si dice di noi”.

Su Higuain: “Su Higuain io guardavo soprattutto il Napoli, è un grande attaccante ma non serve a niente concentrarsi su un solo giocatore. Non ha segnato, ma abbiamo comunque preso due gol. Siamo sulla strada giusta, abbiamo preso solo due tiri. Dobbiamo lavorare di più su queste cose. Il tecnico ci dà la consapevolezza di poter cambiare modulo, abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così perché dobbiamo vincere le partite in qualsiasi situazione”.

Sul silenzio dei tifosi e sulla tragedia di Genova: “Ci dispiace molto, spero che riusciremo ad aiutare queste famiglie che sono state colpite da questo problema. Se possiamo fare qualcosa lo faremo con piacere”.