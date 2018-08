RMC SPORT - Napoli, Koulibaly: "Higuain? Inutile pensare solo a una punta"

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista ieri della rimonta del Napoli contro il Milan (da 0-2 a 3-2), il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha parlato dalla mixed zone del San Paolo. "Higuain? Io guardavo soprattutto il Napoli, è un grande attaccante ma non serve a niente concentrarsi su un solo giocatore. Non ha segnato, ma abbiamo comunque preso due gol. Siamo sulla strada giusta, abbiamo preso solo due tiri. Dobbiamo lavorare di più su queste cose. Il tecnico ci dà la consapevolezza di poter cambiare modulo, abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così perché dobbiamo vincere le partite in qualsiasi situazione”, le parole del calciatore partenopeo.