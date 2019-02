RMC SPORT - Napoli, Koulibaly: "Il gol? Dobbiamo provarci tutti"

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha commentato così in zona mista lo 0-0 contro la Fiorentina: “È stata una partita molto difficile, sapevamo che non era facile vincere qua, siamo stati in difficoltà un po’ durante il primo tempo, ma abbiamo avuto belle occasioni. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione. La coppia con Maksimovic? Funziona bene, è un grande giocatore, ci ha aiutato molto e ha dato serenità alla squadra. Dobbiamo continuare così, se non si segna non solo gli attaccanti sono colpevoli”.

Sull’Europa League: “Dal punto di vista fisico stiamo bene, ci hanno messi in difficoltà nel primo tempo ma sapevamo che il pressing della Fiorentina era difficile da superare. Siamo fiduciosi per giovedì, l’importante oggi è non aver perso. Dobbiamo crederci fino alla fine. Il mister si aspetta molto dalle mie giocate, quando posso ci vado, ma non è nulla di studiato. Oggi ho avuto meno occasione di farla. I gol in trasferta? È difficile giocare fuori casa per tutte le squadra, forse ci è mancata un po’ di fortuna, di cattiveria. Dobbiamo provarci tutti, non solo gli attaccanti. Dobbiamo continuare a crescere con le qualità che abbiamo”.