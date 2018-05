RMC SPORT - Napoli, la richiesta di Ancelotti: 3 anni più opzione a 6,5 mln

Fonte: Dario Marchetti

Ultime notizie che arrivano da Roma, dall'esterno della sede della Filmauro, dove è in corso il summit tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per un futuro dell'allenatore alla guida del Napoli. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, il tecnico ex Milan e Real Madrid chiede tre anni di contratto con opzione per un quarto anno con ingaggio fissato a 6,5 milioni di euro a stagione. Il patron partenopeo vuole trattare sull'ingaggio e inoltre, come scritto prima sulle colonne di TMW, offre un biennale con opzione per una seconda stagione.