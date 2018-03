RMC SPORT - Napoli, Maggio in scadenza. L'agente: "Summit ad aprile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Briaschi, procuratore del terzino del Napoli Christian Maggio, ai microfoni di 'RMC Sport' ha fatto il punto sul momento del suo assistito. Con l'infortunio rimediato da Hysaj, il laterale che da dieci anni veste la casacca azzurra potrebbe essere lanciato dal primo minuto contro il Sassuolo: "Il giocatore sta molto bene, s'è sempre allenato e fisicamente è pronto a scendere in campo qualora dovesse servire. In questa volata finale potrà ricoprire un ruolo importante, sarà sempre a disposizione qualora Sarri dovesse chiamarlo in causa. Lui conosce perfettamente il suo ruolo e in questa stagione quando è stato chiamato in causa".

Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno: qual è la situazione per il rinnovo?

L'accordo - prosegue durante la trasmissione 'A tutto Napoli' - è quello di ritrovarci tra circa un mese e valutare la situazione. In quella occasione decideremo cosa fare. Già prima della fine del campionato si capirà quale sarà il futuro di Maggio".