RMC SPORT - Napoli, Maggio: "Non ci arrendiamo, restano otto finali"

Christian Maggio ha commentato in zona mista la gara pareggiata contro il Sassuolo: "Secondo me è mancata un po' di lucidità negli ultimi metri, tanti giocatori sono arrivati giovedì e magari erano poco brillanti. Sapevamo che oggi non era facile, abbiamo creato tante occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle, una partita molto combattuta, ho visto i giocatori del Sassuolo finire con i crampi. I miei compagni erano tutti rattristiti negli spogliatoi ma una pacca sulla spalla e siamo già a domenica, dobbiamo essere bravi ora a dare una mano a chi è in difficoltà. Sassuolo anomalo? Si tratta di un termine un po' particolare, hanno bisogno di punti. Obiettivo? Il termine 'resa' non fa parte del nostro vocabolario, ma non promettiamo nulla, il nostro obiettivo lo sapete bene, onorare la maglia ogni domenica, giocare le ultime 8 partite come fossero finali per cercare di portare a casa qualcosa indimenticabile. Milik? Si è mosso molto bene oggi, è un valore aggiunto, speriamo possa darci qualcosa in più in questo finale".