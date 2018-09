RMC SPORT - Napoli, Maksimovic: "Con Ancelotti non solo undici titolari"

Fonte: Dall'inviato al San Paolo Arturo Minervini

Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Io lo scorso anno non c’ero, ma ho seguito quella partita in cui abbiamo perso il campionato. Oggi ci siamo detti che volevamo vincere, era una partita importante per tutti e volevamo vincere anche per riscattare il risultato dello scorso anno. È importante per tutti noi non prendere gol, dobbiamo trovare equilibrio e attenzione sugli errori personali, niente più. Più spazio per me? Abbiamo fatto un buon lavoro con Ancelotti, stiamo mettendo le cose a posto. Possiamo vedere il Napoli dove deve stare. Sicuramente sono contento di aver avuto opportunità di giocare, più di quante ne abbia avuto con mister Sarri. Ancelotti dà chance a tutti, non ci sono solo undici titolari. Sono molto emozionato per la gara contro la Stella Rossa, di cui io sono tifoso. Ci aspettiamo uno stadio pieno contro una squadra che si merita di giocare ad alti livelli. È importante per noi ricominciare con una vittoria perché in Champions ogni gara è una finale”.