RMC SPORT - Napoli, Meret: "Stasera ottima risposta. Hamsik grande uomo"

Alex Meret, portiere del Napoli, dopo la vittoria sulla Sampdoria ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Abbiamo dato una grandissima risposta dopo le ultime partite. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per tutta la gara e siamo contenti sia della prestazione sia del risultato. Hamsik? E' una grandissima persona. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, ma se dovesse andar via sarebbe una grave perdita dentro e fuori dal campo. Comunque vada gli faccio il mio in bocca al lupo. Il mio è un bilancio positivo. Sto cercando la mia continuità e più gioco più posso migliorare. Sono soddisfatto delle mie prestazioni. Nazionale? E' sempre una grande orgoglio e darò il massimo come ho sempre fatto".