RMC SPORT - Napoli, Mertens: "Scudetto? Vogliamo provarci fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Dries Mertens ha parlato oggi in zona mista dopo il ko subito contro la Juventus: “Oggi abbiamo cominciato molto bene, facendo noi il gioco. Loro però hanno qualità e possono riuscire a cambiare la partita in due secondi. Ci sono state anche due o tre scelte dell’arbitro di cui si può parlare. Oggi però abbiamo fatto una grande partita. La Juventus ha giocatori che hanno vinto, che hanno qualità, hanno più soldi e qualche volta è anche questa la differenza. Oggi abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo creato tanto e con le piccole scelte si può cambiare anche la partita. Campionato ormai indirizzato? Io voglio andare fino alla fine e continuare a provarci come abbiamo fatto l’anno scorso. Juventus più forte rispetto all’anno scorso. A me non è sembrata, abbiamo creato tanto oggi e con 2-3 scelte diverse avremmo potuto fare il 2-2. Il Liverpool? Vogliamo fare bene in tutte le partite, è una gara facile da preparare”.