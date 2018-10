RMC SPORT - Napoli, Ounas: "4-4-2? Ci troviamo meglio con due punte"

Fonte: dall'inviato Marco Frattino

Adam Ounas, attaccante del Napoli che ha aperto le danze contro il Sassuolo grazie al suo gol dopo pochi minuti, ha parlato dalla zona mista del San Paolo dopo la vittoria contro i neroverdi. Queste le sue dichiarazioni riprese da RMC Sport: "Gol dedicato ad Ancelotti o Sarri? Difficile rispondere, ma viene dal lavoro in allenamento. Avevamo provato il pressing forte sin dall'inizio. Ci abbiamo creduto, e bene per me e per tutti. Le partite che arriveranno saranno molto dure. Quando giochi dentro al campo da trequartista devi saper far giocare tutti e riuscire a passarla a tutti i giocatori, per riuscire a saltare l'uomo. In quella posizione ho già giocato in Francia, anche se mi trovo bene sulla destra. Ma se Ancelotti mi dice, vado subito a giocare anche a sinistra. Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Lavoriamo molto bene tutti insieme in allenamento. Ci troviamo meglio con il 4-4-2 perché avendo due punte c'è più spazio".