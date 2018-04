RMC SPORT - Napoli su Maycon, Santos: “Sembra fatta con lo Shakhtar”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli sembrava interessato a Maycon, ventenne centrocampista brasiliano in forza al Corinthians ma pronto a salutare il Sudamerica per approdare in Europa. Joao Santos, agente di Jorginho, attraverso RMC Sport durante a A Tutto Napoli ha parlato del nuovo gioiello verdeoro.

Si parla molto dell'interesse del Napoli per il 20enne brasiliano Maycon, ora al Corinthians. “E' un giocatore che ha un profilo interessante, sembra avere un grande futuro davanti a sè. In Brasile è stato grande protagonista, può fare come Douglas Costa e Willian perché lo Shakhtar segue sempre elementi in Sudamerica. Il club di Donetsk sa lavorare bene in Brasile e riesce a portare questi ragazzi in Ucraina dove, poi, possono crescere. Non so se il Napoli fosse stato davvero interessato, sembra che sia fatta con lo Shakhtar”.