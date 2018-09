RMC SPORT - Napoli, Verdi: "Reagito al passo falso di Genova"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo gol con la maglia del Napoli per Simone Verdi, protagonista ieri contro il Torino (3-1). Queste le sue parole in zona mista, raccolte da RMC Sport: "Un giocatore deve essere bravo a sfruttare le occasioni. Oggi (ieri, ndr) sono stato pronto, ho disputato una buona prestazione anche se devo migliorare molto. Sul loro rigore potevo fare di più, se avessi stretto quella palla non sarebbe passata. Ma piano piano continuiamo a lavorare su questa giusta strada. Intesa coi compagni? Quando giochi con gente così è anche più facile, parliamo la stessa lingua. Chiunque gioca si fa trovare pronto e questo è positivo. Primo gol in azzurro? Ci ho pensato tanto ma più che al gol ho pensato a dare una mano alla squadra. Avevamo fatto un passo falso a Genova ma stiamo reagendo".

