Fonte: Dall'inviato Arturo Minervini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, intervistato da RMC Sport dopo il pari col Torino (0-0), ha commentato anche la partenza di Marek Hamsik e le conseguenze sul suo ruolo in squadra: "Con la partenza di Marek abbiamo perso un campione, un pezzo importante. Io più responsabilizzato ora? No, non cambia niente. Ultimamente sto bene, fisicamente e mentalmente. Voglio continuare così, facendo bene per la mia squadra".