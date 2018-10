RMC SPORT - Napoli, Zielinski più vicino al rinnovo: scadenza 2023

Sono venti i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la gara contro l'Udinese. Torna a disposizione Matteo De Sciglio. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo. Centrocampisti:...

Juventus, 20 convocati per l'Udinese: torna De Sciglio. Out Khedira

