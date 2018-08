RMC SPORT - Nappi: "CR7 in Italia non farà quello che ha fatto in Spagna"

© foto di Federico De Luca

Marco Nappi, ex attaccante, a RMC Sport Live Show è intervenuto nel corso del secondo tempo di Lazio-Napoli: “Cristiano Ronaldo? Avrà sempre due o tre giocatori che non lo faranno giocare. Lui dovrà essere bravo e intelligente a giocare di prima perché non avrà tempo per ragionare. Gli piace fare i giochetti a lui ma in Italia rischia di prendere diverse randellate. Per me in Italia Cristiano Ronaldo non farà quello che ha fatto in Spagna”.

Può rendere meglio con a fianco uno come Mandzukic?

“Sicuramente perché Mandzukic è uno che si può scambiare con Ronaldo e può lavorare anche per lui. Se Ronaldo dà un punto di riferimento all’avversario si complica la vita da solo. Con Mandzukic compone la coppia perfetta per la Juventus”.