RMC SPORT - Nava: "Milan con le due punte? Non adesso"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Stefano Nava. L'ex difensore del Milan ha detto la sua su alcuni dei temi principali legati ai rossoneri, per poi lasciarsi andare ad un pronostico sul derby in programma domenica sera. Queste le sue parole:

Stefano, a quale Milan del passato assomiglia di più questo di Gattuso?

Onestamente è difficile fare paragoni, la squadra attuale è ancora un cantiere aperto. Nel passato ci sono stati Milan affermati, vincenti, con giocatori di grande caratura internazionale. La squadra attuale sta sbocciando, ci sono ragazzi che stanno facendo molto bene. I rossoneri si trovano in un momento spartiacque della stagione, solo il tempo dirà in quale maniera si andranno a delineare.



Chi tra Milan e Inter arriva con più certezze a questo derby?

Difficile dirlo. L'Inter mi sembra una squadra che ha trovato grande solidità, grazie alla recente serie di vittorie. I nerazzurri arrivano con assoluta consapevolezza a questo importante appuntamento, ha più sicurezza rispetto al Milan visto anche il percorso meno accidentato.

Cutrone e Higuain possono giocare insieme?

Nonostante la mia grande stima per Patrick Cutrone, credo che al momento Gattuso non voglia rischiare le due punte. I due attaccanti del Milan possono però sulla carta giocare insieme, grazie anche alla loro attitudine in fase di ripiegamento e di aiuto alla squadra. Non mi sembra, tuttavia, il momento di azzardare esperimenti: la coppia d'attacco è più una soluzione da partita in corso, per dare una scossa alla gara.



Pronostico sul derby di domenica sera?

Mi aspetto un pareggio con tanti gol, dico 2 a 2.