RMC SPORT - Nela: "Deludenti alcune big. Napoli valorizzato da Ancelotti"

Quest’oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Sebino Nela. L’ex giocatore della Roma ha espresso il suo parere su alcuni dei temi più caldi della Serie A, ai margini dell’8° giornata appena archiviata. Queste le sue parole: “Una volta le cosiddette “piccole”, nei match contro le big, si concentravano essenzialmente sulla ricerca del pareggio; di recente la situazione è decisamente cambiata. Mi stanno deludendo alcune delle squadre migliori di questo campionato: Inter, Roma e Lazio continuano a faticare a trovare il proprio gioco, alla distanza questo può diventare un problema. Il Napoli è una squadra davvero forte: Ancelotti sta valorizzando tutti i giocatori in rosa, è ciò che si augurava il presidente Aurelio de Laurentiis. I partenopei devono cercare di stare attaccati alla Juventus a tutti i costi, anche se l’impresa, ad oggi, sembra quasi impossibile. Allan in Nazionale italiana? Ben venga, è un giocatore fortissimo. Non dimentichiamoci, tuttavia, che l’Italia ha a disposizione un centrocampista straordinario come Barella”.