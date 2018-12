Sebino Nela, ex giocatore della Roma, ha commentato Juventus-Roma 1-0 ai microfoni del RMC Sport Live Show: "La Juventus ha vinto meritatamente anche se si potrebbe discutere su alcune cose, tipo la formazione iniziale della Roma. Non ricordo altre occasioni in cui Florenzi ha giocato terzino sinistro. Per il resto ho visto la solita Juventus. Stasera non l'ho vista stanca, anzi. La Roma ha provato a fare qualcosa in più ma pericoli per la porta bianconera ne possiamo contare uno".