RMC SPORT - Nela: "Milan, gioca con due punte. Non lasciare fuori Cutrone"

L'ex calciatore, ora dirigente della Roma Femminile, Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Lazio-Juventus.

Le partite vanno giocate tutte. La Lazio deve superare questa cosa che non riesce a fare risultato con le grandi. Quest'anno mi sembra che il problema sia tecnico, mentre la scorsa stagione la squadra giocava molto bene.

Isco o Dybala per la Juventus?

Preferisco Dybala, che può fare più ruoli, all'occorrenza anche la prima punta. Marcelo giocatore straordinario, ancora 2-3 anni li farà alla grande.

Il nove a Piatek?

Non c'è niente di strano, perché questo giocatore non dovrebbe prendere il numero ideale per l'attaccante.

Atalanta-Roma?

Potrebbe essere un pareggio con gol, entrambe le squadre trovano facilmente la rete.

Spalletti e Gattuso: chi dei due può giocare con continuità con due punte?

Conosciamo di più Spalletti e le sue idee di gioco. E' più facile vedere quindi due punte con Gattuso, con Piatek-Cutrone e Paquetà alle spalle degli attaccanti. Sarebbe un peccato lasciare fuori Cutrone.