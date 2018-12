RMC SPORT - Nela: "Momento Roma nasce dalla poca personalità"

Nel Maracanà di RMC Sport, l'ex giocatore della Roma Sebino Nela ha commentato il difficile momento che il club giallorosso sta vivendo, a fronte anche dell'ennesimo risultato negativo in stagione. Questa la sua analisi: “Situazione delicata? La Roma è decisamente penalizzata dai tanti infortuni. Le frasi di Di Francesco sulla panchina? Bisogna capire se si riferisce alla qualità o alla quantità dei giocatori a disposizione. Il pareggio con il Cagliari non è questione di panchina, una squadra come la Roma deve saper gestire una partita del genere: stiamo parlando di un doppio vantaggio, per giunta in superiorità numerica. Non riesco a dare troppe colpe a Di Francesco, in campo ci vanno i giocatori. La personalità o ce l'hai o non ce l'hai, a inculcarla nei calciatori non può e non deve essere sempre l'allenatore: gran parte delle responsabilità sono da attribuire a chi scende in campo”.