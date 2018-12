Sebino Nela, ex giocatore della Roma, a RMC Sport Live Show: "La Juventus ha vinto meritatamente anche se si potrebbe discutere su alcune cose, tipo la formazione iniziale della Roma. Non ricordo altre occasioni in cui Florenzi ha giocato terzino sinistro. Per il resto ho visto la solita Juventus. Stasera non l'ho vista stanca, anzi. La Roma ha provato a fare qualcosa in più ma pericoli per la porta bianconera ne possiamo contare uno".

Ti aspetti un provvedimento su Di Francesco?

"Per me è un allenatore bravo e preparato. E' un grande professionista con grande attaccamento al proprio lavoro. La squadra viene da un momento non facile in un ambiente caldo con le problematiche che tutti conosciamo. Non penso che Di Francesco possa rischiare qualcosa. Per me è un bravissimo allenatore ma ci sono alcune cose che non mi tornano".