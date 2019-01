RMC SPORT - Nela: "Troppi 10 mln per Icardi. Schick, problema di ruolo"

Come ogni giovedì, in diretta su RMC Sport durante 'L'Ora del Campione', Sebino Nela ha commentato i temi più caldi di giornata:

Sul rinnovo di Icardi con l'Inter:

"Wanda non è la procuratrice di Icardi, non ha fatto il corso e l'esame. Rappresenta soltanto suo marito, che è un giocatore forte, di livello, che si muove in maniera straordinaria in area di rigore. Lo darei via però se continua a chiedere 10 milioni di euro per l'ingaggio, sono troppi per una squadra italiana: non vorrei credere che sia veramente questa la cifra chiesta, non può essere. Fa sorridere poi che si tratta del capitano dell'Inter: in questo paese la fascia da capitano non conta più niente".

Su Monchi:

"L'ho sempre visto tranquillo, sa che tipo di squadra può costruire. Credo alle sue parole su Schick: l'ho visto giocare tantissime volte e il problema tecnico non esiste. Lo vorrei vedere in un altro ruolo, non è nè la classica prima punta e né un esterno. Con la Sampdoria giocava in un altro modo, girava per il campo, toccava tanti palloni e mandava in gol i suoi compagni".