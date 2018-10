RMC SPORT - Nicchi (AIA): "Gravina ha dato il via libera per giocare"

Fonte: dal nostro inviato Jacopo Aliprandi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha parlato al termine del Consiglio Federale svoltosi a Roma: "Siamo soddisfatti, il clima è sereno e ci si confronta. Sono stati fissati i punti principali di lavoro per il futuro. Creeremo dei tavoli di lavoro che lavoreranno su varie tematiche, dal marketing alla riforma dei campionati. La Serie B a 19? Aspetteremo il Consiglio di Stato, poi ognuno prenderà i provvedimenti che deve. La Serie C? Ci sarà il via libera per giocare".