RMC SPORT - Nicchi: "FIGC? Quando ci faranno votare sarà già tardi"

Nell'intervento in esclusiva ai microfoni di RMC Sport, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi ha parlato anche della situazione legata all'incertezza federale, con la FIGC commissariata: "Io una volta sentivo I Ribelli, suonavano bene. Io, che chiedo dal 18 maggio di andare a votare, lo sono. Prima o poi ci manderanno, ma sarà comunque tardi". Per l'intervento completo clicca sul link in calce.