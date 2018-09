RMC SPORT - Nicchi: "Il commissariamento è durato troppo"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terminato l'incontro con i presidenti di AIC, Lega Dilettanti e Lega Pro da un lato, e il sottosegretario Giorgetti dall'altro, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti: "Oggi siamo in un momento importante, finalmente c'è la certezza che il 22 ottobre si voterà e c'è la certezza che il nostro 73% è ancora più stabile. Poi il tavolo è aperto, lo scopo è arrivare al 100% senza escludere nessuno. Noi non siamo nervosi o preoccupati. Siamo stati attenti a non cadere in provocazioni, poi abbiamo tanto lavoro da fare e lo faremo".

È servito il commissariamento per compattarvi?

"Io ne avrei fatto a meno, come forse tutti. Poi è indubbio che ce lo siamo meritati quando a gennaio non abbiamo eletto un presidente. Potrei dire non è colpa mia, ma faccio parte del sistema e devo dire che è colpa di tutti. Il commissariamento era dovuto, forse è durato un po' troppo: se fosse durato meno forse avrebbe evitato qualcosa in più di buono e qualcosa in meno di negativo".

Gravina o Sibilia?

"Non ne abbiamo parlato. Ma tranquilli perché avremo un presidente".