RMC SPORT - Nicchi: "Il problema del calcio italiano non è il nostro 2%..."

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

La possibilità di revoca del 2% dei voti all'AIA sia in seno al Consiglio Federale sia nelle assemblee elettive al centro dell'intervista rilasciata dal presidente Marcello Nicchi prima dell'incontro in programma alle 16 tra il commissario Fabbricini e le componenti federali: "Siamo tranquilli e ci stiamo anche un po' divertendo, dopo cinque mesi senza Governo Federale l'unico problema sembra il 2% degli arbitri. Prendiamo atto del comunicato, ora la palla passa al Commissario straordinario Fabbricini che deciderà le normative da seguire perché prima degli statuti ci sono le leggi civili e democratiche, appureremo se siamo all'interno del codice democratico".

Cosa può dirci dello sciopero degli arbitri?

"Mai parlato di sciopero, è l'ultima cosa che faremo qualcosa dovessimo accertare di non essere ascoltati. Ci difenderemo in tutte le sedi. Ripeto, il problema del calcio non credo sia il 2% degli arbitri. Vedremo ciò che ci sarà presentato".

Dialogo e niente barricate?

"Gli arbitri si difenderanno in tutte le sedi".

Il VAR non vi ha creato più problemi rispetto a quelli che avrebbe dovuto risolvere?

"Dai resoconti che ci arrivano da tutte le componenti del calcio no, è una grande scoperta tecnologica che aiuterà tutto il mondo del calcio. E' uno strumento che funziona e indietro non si torna".