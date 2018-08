RMC SPORT - Nicchi: "Lo stadio deve diventare luogo di festa e legalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del lungo intervento in esclusiva a RMC Sport, Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha anche parlato del clima che si respira, e di quello che dovrebbe esserci, negli stadi italiani: "Lo stadio deve diventare una festa, un luogo dove si celebra la legalità e il rispetto. Se capita un errore va compreso: servono allegria e gente negli stadi, la ricostituzione degli organi federali e quant'altro". Per riascoltare l'intervento completo basta cliccare sul link in calce: