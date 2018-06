RMC SPORT - Nicchi: "Per la prima volta sei arbitri italiani ai Mondiali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, ha così parlato a RMC Sport dell'imminente avventura ai Mondiali dell'arbitro Gianluca Rocchi, il fischietto di punta attuale della federazione italiana, direttamente dal premio Colantuoni-De Rosa: "Io sono di parte, dico che è in formissima. Come gli altri cinque che vanno insieme a lui si sta preparando da tempo. Ha avuto una stagione eccezionale, spero e sono convinto che ci farà fare bella figura. Per la prima volta andremo in sei al Mondiale, considerati i tre internazionali come VAR. È un grande riconoscimento".