RMC SPORT - Nicchi su Rocchi: "Io contro le deroghe ma ne parleremo"

© foto di Imago/Image Sport

Marcello Nicchi, durante il lungo intervento in diretta ed in esclusiva sulle frequenze di RMC Sport, ha parlato anche della possibilità di una proroga per l'arbitro Gianluca Rocchi, che sta arrivando ai limiti di età: "Sono sempre contrario alle deroghe, ma se devo darne ci penso a giugno e non ora. È un fenomeno eccezionale, che accade raramente e perché qualcuno lo ha meritato. Ora ha un campionato di A da fare al meglio". Per riascoltare l'intervento completo basta cliccare sul link in calce: