RMC SPORT - Nicchi: "VAR, siamo stati bravi. E l'anno prossimo migliorerà"

Mondiale senza Italia, ma con Rocchi a guidare la squadra degli arbitri italiani. Raggiunto al premio Colantuoni-De Rosa da RMC Sport Network e TMW, ne ha parlato il presidente dell'AIA Marcello Nicchi: "Credo che come tutti gli italiani soffrirò nel guardare la televisione e non vedere la maglia azzurra. Il mio dolore sarà alleviato dal fatto che noi come arbitri ci saremo. Io auspico che questo periodo sia sfruttato per sistemare e unificare il calcio italiano, per iniziare una stagione nuova con idee nuove e compattezza fra tutte le componenti".

Rocchi è in forma?

"Io sono di parte, dico che è in formissima. Come gli altri cinque che vanno insieme a lui si sta preparando da tempo. Ha avuto una stagione eccezionale, spero e sono convinto che ci farà fare bella figura. Per la prima volta andremo in sei al Mondiale, considerati i tre internazionali come VAR. È un grande riconoscimento".

Si può migliorare il VAR?

"I miglioramenti sono all'ordine del giorno. Io credo che sia stato un anno molto importante, siamo stati primi e lungimiranti. Ci siamo presi dei rischi, partire dopo solo sei mesi di preparazione poteva portare delle problematiche. È uno strumento che porta serenità e giustizia, il prossimo anno sarà un gran successo".

De Laurentiis ha proposto di mettere al VAR dei tecnici al posto degli arbitri?

"A dichiarazioni inopportune e senza senso in questo momento non rispondo".