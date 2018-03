RMC SPORT - Nicola: "Napoli e Juve, tutto aperto per lo Scudetto"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, ha parlato così a RMC Sport a margine della Panchina d'Oro: "Io avrei votato diversi allenatori all'unanimità. Sono molto contento anche per Gasperini, Sarri e Inzaghi. Hanno fatto tutti e tre un grandissimo lavoro. Scudetto? In questo momento il campionato italiano, tra quelli europei, è quello più incerto. Bisogna dare merito a due grandi squadre come Juventus e Napoli, che secondo me si spartiscono per ora le chance di vittoria. Lo scontro diretto potrà determinare questa corsa, ma mancano ancora tante partite. Ancora tutto è possibile. Salvezza? C'è una lotta che convolge molte squadre ed è tutto più interessante. Nella parte bassa della classifica il campionato si fa molto avvincente. Gavetta? La mia gavetta è stata veloce. Ognuno ha il suo percorso, credo che si possa arrivare a grandi livelli per strade diverse. Champions? Qualche avversario sulla carta poteva sembrare più alla portata, il Barcellona e il Real sono due impegni difficilissimi per Roma e Juve. Il sorteggio non è stato positivissimo, ma la cosa positiva è che due italiane siano arrivate ai quarti. Con un pizzico di ottimismo possiamo pensare che la storia non vada sempre come si pensa".