RMC SPORT - Nicoletti: "Diritti tv, sulla distribuzione decide Mediapro"

Impegnato in conferenza stampa in quel di Roma, il sub-commissario di Lega Paolo Nicoletti ha analizzato il momento del calcio italiano: "Il clima è molto positivo, sui diritti TV c'è una grande serietà dettata dal valore degli interessi di gioco. C'è grande attenzione, ma anche capacità di delega che questa associazione ha bisogno di esercitare. La presenza di Giovanni Malagò e anche di Gaetano Miccichè, pur non formalmente attivo, aiuta anche l'associazione a esercitare la delega e ascoltare i nostri accorgimenti".

Sui diritti tv, avete parlato del bonifico di ieri e della fideiussione del 26. Con Mediapro avete parlato anche di cosa succederà in futuro?

"Sugli aspetti qualitativi della distribuzione, il bando contiene tutte le indicazioni utili per la Lega. Mediapro, se si muove all'interno delle indicazioni, dovrebbe arrivare a distribuire in maniera efficace il prodotto. Nel rispetto delle linee guida può formare i pacchetti, per quanto riguarda la pubblicità il bando prevedeva la possibilità di inserirla: come farlo spetta a Mediapro. La Lega si augura che ci sia una distribuzione che accontenti un po' tutti. Vediamo come lo realizzeranno".

Vi sono arrivate indicazioni sulle loro intenzioni?

"No, ma sapete benissimo che la redazione del bando e la formazione del pacchetto sono cose tecniche. Per esperienza, anche chi li predispone continua a modificarli fino al giorno prima".