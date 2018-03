RMC SPORT - Nocerino: "Gattuso ha ridato cuore al Milan, mancava da anni"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Durante la trasmissione 'Milan News' su 'RMC Sport', è intervenuto l'ex rossonero Antonio Nocerino, il quale ha parlato così della sfida di questa sera contro l’Arsenal e del momento dei rossoneri:

Sulla gara contro l’Arsenal nel 2012: "A San Siro avevamo disputato un grande partita, il risultato poteva essere anche più largo del 4-0 finale. Il 3-0 al ritorno? Abbiati ci salvò su Van Persie. Dopo la gara eravamo molto arrabbiati per la sconfitta".

Sulla sfida di stasera: "Se il Milan fornirà una grande prestazione potrà mettere in secondo piano l’eventuale mancata qualificazione. Dimostreresti che te la puoi giocare con tutti, sarebbe importante per il morale".

Su Gattuso: "Gattuso ha dato quello che mancava al Milan da un po' di anni, cioè il cuore. Solo uno che ha il cuore grande poteva fare una cosa del genere. Rino è sempre stato un generoso, sono d’accordo con chi dice che ha ridato un cuore al Milan. Ha fatto capire a tutti dove giocano".

Sull'andata contro l’Arsenal: “Credo sia stata la prima da quando c’è Rino che il Milan non è stato compatto in campo. E’ mancata anche un po’ di esperienza, non credo sia stato un problema fisico. Sconfitte come queste fanno parte del percorso di crescita, ai giovani del Milan manca giocare gare come queste. Nell'Arsenal ci sono tanti giocatori abituati a giocare determinati match, credo sia stata questa la differenza".