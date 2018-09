Queste le parole rilasciate da Walter Novellino ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Biglia: “Lui vede il gioco dove gli altri non lo vedono. La condizione fisica lo ha un po’ condizionato, ma ora sta bene. In passato ha fatto girare bene anche la Lazio. È un giocatore molto importante per il Milan. Il Milan vince quando funziona il suo motore in mezzo al campo”.

Su Bonaventura: “Mi piace molto, ovunque lo metti gioca bene. Ha tanta qualità, visione di gioco e non si arrende mai. Anche in Portogallo con la Nazionale è stato l’ultimo a mollare”.

Sull'ampiezza della rosa: “Leonardo capisce di calcio e sa quanto è importante la panchina nel calcio. Ha portato giocatori importanti in poco tempo, il Milan aveva bisogno di questo. Gattuso ha a disposizione un’ottima rosa”.