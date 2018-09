RMC SPORT - Novellino: "Gattuso ha bisogno di tempo. Mi piace De Zerbi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Walter Novellino è intervenuto nel corso del Live Show di RMC Sport parlando anche di Gattuso e dei tecnici emergenti in Serie A: "Gattuso ha bisogno di tempo. Nelle interviste però è sempre negativo. Ho visto la partita di Empoli, è stata una buona gara del Milan, ci sono lati positivi. E’ inutile sempre parlare in maniera negativa. Devo chiamarlo e dirglielo. L’Empoli è una squadra ben allenata, che ha buoni giovani. De Zerbi mi piace, ma anche Semplici è molto bravo. In Serie A servono giocatori di qualità, la differenza con la B è netta. De Zerbi è quello che mi assomiglia di più, fa molte rotazioni e sta proponendo un calcio interessante".