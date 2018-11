RMC SPORT - Nuno Gomes: "CR7 è il giocatore che mancava alla Juventus"

© foto di Federico De Luca

Nuno Gomes, ex attaccante anche di Fiorentina, Benfica e della nazionale portoghese, a RMC Sport Live Show ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "Se in questo momento la Juve con lui è la più forte d'Europa? E' una delle squadre che possono arrivare in finale. Con Ronaldo hanno aggiunto un giocatore che mancava anche con tutti i gol che sa fare lui. Il Real Madrid senza CR7 non è la stessa squadra. La Juventus è maggiormente favorita rispetto al Real per arrivare in finale. Il calcio italiano sta tornando quello di prima e si vedono tante squadre in Europa che fanno molto bene. Mi auguro che il calcio italiano possa tornare quello di prima e che la Fiorentina possa risalire in classifica".