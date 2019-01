RMC SPORT - Oddenino (La Stampa): "Caceres? La Juve ci guadagna"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Lazio-Juventus, il giornalista de La Stampa, Gianluca Oddenino, ha commentato ai microfoni di RMC Sport le parole del tecnico bianconero: "La Juve ci guadagna dal punto di vista economico, i 10 milioni ricavati dalla cessione di Benatia non fanno certamente male al bilancio bianconero. Ma ci perde sotto il profilo sportivo: rispetto a Caceres, il marocchino è più forte e più adatto alla difesa della Juventus. Benatia è un giocatore che vale ancora un alto profilo. L'uruguaiano conosce Allegri e la Juve, quindi non avrà bisogno di ambientarsi. Preoccupano solo alcune incognite fisiche e la continuità del suo rendimento degli ultimi anni. Non sarà un titolare ma un'ottima riserva, un giocatore subito pronto".