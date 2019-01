RMC SPORT - Oddenino (La Stampa): "Ritorno Caceres promuove Rugani"

Dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium, verso Lazio-Juventus.

Rugani in gol contro il Chievo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Lazio-Juventus, il giornalista de La Stampa, Gianluca Oddenino, ha commentato ai microfoni di RMC Sport le parole del tecnico bianconero. Legate, anche, alla partenza di Benatia e al ritorno di Caceres in bianconero: "La Juve ci guadagna dal punto di vista economico, i 10 milioni ricavati dalla cessione di Benatia non fanno certamente male al bilancio bianconero. Ma ci perde sotto il profilo sportivo: rispetto a Caceres, il marocchino è più forte e più adatto alla difesa della Juventus. Benatia è un giocatore che vale ancora un alto profilo. L'uruguaiano conosce Allegri e la Juve, quindi non avrà bisogno di ambientarsi. Preoccupano solo alcune incognite fisiche e la continuità del suo rendimento degli ultimi anni. Non sarà un titolare ma un'ottima riserva, un giocatore subito pronto".

E Rugani sarà sempre meno riserva, invece, responsabilizzato dalle parole di Allegri. "L'addio del marocchino e l'arrivo di Caceres sono la conferma che Rugani abbia finito il suo percorso formativo. Un percorso lungo, in cui il ragazzo ha avuto periodi di difficoltà in cui ha pensato di andare via per giocare di più. Però ha capito quanto si impari rimanendo accanto a gente come Chiellini, Bonucci e Buffon. E oggi Rugani è un giocatore da Juve, e il tecnico bianconero gli darà la possibilità di dimostrare il suo valore. Chiellini non potrà giocare tutte le partite, e l'ex Empoli diventa di fatto il primo cambio della difesa della Juve. Insomma, quasi un titolare".