RMC SPORT - Oddo: "Napoli-Juve? Arrivo di Ancelotti non colma gap"

Fonte: Dario Marchetti

Massimo Oddo, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato prima dell'evento Di Padre in figlio. "Quando arrivi quinto, centrando l'obiettivo stagionale, vuol dire che hai finito bene il campionato. Certo, poi quando sei lì... meglio trovare la Champions, ma non credo fosse lecito aspettarselo all'inizio. Dev'essere solo da stimolo".

Su Milinkovic-Savic. "Ci sono giocatori determinanti, ma la storia insegna che se vendi campioni... con tanti soldi puoi prenderne altri. Quando è arrivato non era quello di adesso. Le brave società, e la Lazio ha dimostrato di essere tale, con i soldi puoi investire".

Sul Napoli. "Non credo che l'arrivo di Ancelotti colmi il gap con la Juventus, anche prima non c'era uno scarso sulla panchina. Può essere un valore aggiunto per le ambizioni, che crescono. Si parte da una base solida, cioè il tecnico forte, poi servono i giocatori".

Su de Vrij. "Come prima, bisogna chiedere a club e allenatore. Inzaghi è bravissimo, ma anche l'anno scorso è andato via Biglia ed è arrivato Lucas Leiva. Se c'è capacità di ricerca si possono trovare giocatori uguali a quello che partono".

Sul futuro. "C'è un percorso di crescita, annuale, aspetto una chiamata. Vorrei trovare un progetto, non mi interessa la categoria".