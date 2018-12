RMC SPORT - Oliveira: "Simeone? Io senza gol non riuscivo a dormire"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira, per tutti Lulù, è intervenuto quest'oggi in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione in onda su RMC Sport realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it: "Tutti i grandi attaccanti si sono trovati in situazioni come quella di Simeone. La Fiorentina ha bisogno delle sue reti. Simeone deve fare degli allenamenti in più in modo tale da sbloccarsi finalmente. Io con Malesani ho passato sette partite senza segnare, mi ricordo che non dormivo, per noi attaccanti i gol sono fondamentali. Simeone non è una prima punta, lui può girare intorno alla punta. Lui è veloce e bravo nel dribbling, quindi sì ha bisogno di qualcuno al suo fianco. Nessuno meglio di Pioli sa in che posizioni far giocare un certo calciatore, quello che posso dire è che mi dispiace la situazione attuale della Fiorentina".