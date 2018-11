RMC SPORT - Onofri: "Genoa deve sistemare la fase difensiva"

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex giocatore del Genoa, a RMC Sport Live Show: “E’ una partita equilibrata ma il Genoa deve rimediare presto allo spazio che lascia tra le linee e dove sta giocando proprio il Napoli”.

Preziosi contestato, com'è l’atmosfera in casa Genoa?

“Preziosi magari qualche volta ha fatto delle scelte azzardate ma va detto che il Genoa in questi anni ha sempre fatto abbastanza bene. Comunque la contestazione è terminata non appena è iniziata la gara”.