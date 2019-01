RMC SPORT - Onofri: "Kouamé può diventare un top player"

Claudio Onofri, ex giocatore anche del Genoa oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: "Kouamé è stato una sorpresa anche per me. L'avevo visto al Cittadella e mi aspettavo che potesse tornare in Serie A ma non mi sarei aspettato questo rendimento per un giocatore che ha ancora margini di miglioramento. Può diventare un top player. E' un attaccante straordinario che attacca la profondità con o senza palla, anche di testa è bravo. Con Piatek forma una coppia complementare".

Rimanendo al Genoa, Romero invece a che livello è?

"L'avevo visto giocare al Belgrano, mi aveva fatto una buona impressione ma niente di che. Quando l'ho visto al suo esordio contro la Juventus mi sono ricreduto. Ha una gamba elastica e potente per andare a pressare anche molto alto e ha una personalità molto spiccata. Questo fra un anno sarà da top club europeo".

Piatek che attaccante è?

"Con 22 gol in Polonia ci si aspettava comunque un giocatore capace di segnare, anche se non così tanto. Piatek e Kouamé sono giocatori che possono migliorare ancora molto".

Muriel e Simeone possono giocare insieme?

"Assolutamente sì. Nel 4-3-3 magari no ma proprio contro il Genoa Pioli aveva messo Mirallas quasi trequartista. Muriel e Simeone sono giocatori complementari che non si disturbano affatto anche se sono due centravanti veri. Se la Fiorentina riuscisse ad avere anche un bel centrocampo si potrebbe azzardare un 4-2-4 che soprattutto in casa potrebbe dare risultati importanti. Simeone contro il Genoa ha sbagliato un gol incredibile, ma spero che anche lui possa giovare dell'arrivo di Muriel".

Roma e Milan cosa devono fare a gennaio per puntare alla Champions?

"I rossoneri devono prendere un attaccante capace di rifornire uno come Higuain, non un centravanti al suo posto. Oggi al Milan bisogna ricomporre piano piano tutta la squadra perché i problemi non sono solo in avanti se i rossoneri vogliono tornare al top del campionato italiano. La Roma ha investito nei giovani e non poteva fare diversamente. Io sono convinto che questi giovani tra uno massimo due anni saranno giocatori di grande livello".