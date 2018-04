RMC SPORT - Onofri: "Lapadula è tornato. Giampaolo pronto per Napoli"

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri ex giocatore del Genoa a RMC Sport Live Show sul derby di Genova: "Rispetto ad altri derby a Genova c'è poco da sperare in titoli o grandi vittorie, così questa partita diventa la partita più importante della stagione. Tutti gli addetti ai lavori rimangono estasiati per questo clima irreale che si respira in città. E' un derby molto affascinante e ne ho vissuti veramente tanti sia da giocatore che da allenatore, in uno stadio molto caldo, il più inglese che c'è in Italia. Vedremo domani cosa succederà. Sarà un derby per me spettacolare".

C'è un Lapadula finalmente ritrovato in casa Genoa?

"Ha avuto tanti problemi in questa stagione ma Lapadula ce l'ha fatta a superare tutto perché è un grande professionista e me l'hanno sempre confermato anche i suoi ex compagni di squadra. E' un grande lavoratore che in allenamento dà ancora di più che in partita. Mi aspettavo che tornasse al gol perché quello che avevamo visto qualche tempo fa non era il vero Lapadula quello era un giocatore da Serie D".

Cosa è successo invece alla Sampdoria, non più certa di andare in Europa?

"La Sampdoria ha uno scouting formidabile. Giampaolo mi piace tantissimo ma in questo campionato è stato un valore aggiunto soprattutto per la fase offensiva della Sampdoria ma non lo è stato per la fase difensiva. Il Giampaolo che ricordavo io aveva una fase difensiva più pronunciata ed per questo c'è stato un calo di rendimento. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra".

Questo Giampaolo può essere il dopo Sarri al Napoli?

"Fu proprio Sarri ad indicare Giampaolo come suo successore al Napoli perché volendo continuare quel modo di giocare Giampaolo, nonostante venisse da qualche anno sfortunato, era comunque l'allenatore giusto. Per questo ci potrebbe stare un nuovo avvicendamento questa volta al Napoli. Giampaolo è un allenatore prontissimo a livello tattico, ha superato anche i difetti caratteriali ed è davvero prontissimo anche per il Napoli. Sarri insegna che non serve una carriera di grandi club per allenare al top".