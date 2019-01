© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex giocatore e allenatore del Genoa, ha parlato di Krzysztof Piatek ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione "Milan News": "Il 4-3-3 è il suo modulo. La sua caratteristica principale è ricevere palloni nell'area di rigore e riuscire a calciare in porta prima che il difensore o il portiere riescano ad intervenire. È molto preciso e potente. Per poter essere al livello del vero Milan deve migliorare nella protezione del pallone e nei passaggi, però dentro l'area di rigore è forte, e anche da fuori tira in maniera potente e precisa. Ci sa fare anche di testa. La compatibilità con Cutrone è un po' limitata, questo è il mio unico dubbio visto l'ingente spesa. Hanno caratteristiche piuttosto simili e, di conseguenza, o gioca uno o gioca l'altro. Attaccante che può portare il Milan in Champions? Sì, tutti parliamo dei 14 gol - dico 14 perché conto anche quella rete che non gli è stata assegnata - ma anche in Polonia lui aveva segnato 21-22 gol. Se migliora negli aspetti che ho detto, questo diventa uno da 60-70 milioni sicuro".