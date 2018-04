RMC SPORT - Onofri sul derby di Genova: "Il più inglese d'Italia"

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri ex giocatore del Genoa a RMC Sport Live Show sul derby di Genova: "Rispetto ad altri derby a Genova c'è poco da sperare in titoli o grandi vittorie, così questa partita diventa la partita più importante della stagione. Tutti gli addetti ai lavori rimangono estasiati per questo clima irreale che si respira in città. E' un derby molto affascinante e ne ho vissuti veramente tanti sia da giocatore che da allenatore, in uno stadio molto caldo, il più inglese che c'è in Italia. Sarà un derby per me spettacolare. La Sampdoria ha uno scouting formidabile. Giampaolo mi piace tantissimo ma in questo campionato è stato un valore aggiunto soprattutto per la fase offensiva della Sampdoria ma non lo è stato per la fase difensiva. Il Giampaolo che ricordavo io aveva una fase difensiva più pronunciata ed per questo c'è stato un calo di rendimento. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra".