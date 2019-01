RMC SPORT - Orrico: "Centrocampo Juve non all'altezza. Sto con Spalletti"

Oggi, durante il Maracanà di RMC Sport, l'ex allenatore dell'Inter Corrado Orrico ha analizzato i temi più caldi della giornata dei Serie A appena trascorsa. Questa la sua analisi:

Mister, Juventus che vince ma non convince...

“Personalmente ritengo che la Juventus sia carente a centrocampo, il reparto non è assolutamente all'altezza di attaccanti e difensori. La Lazio ieri in mezzo al campo ha dominato, i bianconeri sbagliavano passaggi banali, non costruivano gioco, non creavano geometrie. In Champions League la storia sarà diversa, la Juventus deve stare in campana...”

Un'Inter in evidente difficoltà...

“E' difficile giudicare una squadra dopo una giornata così negativa. Non dimentichiamoci però che l'Inter è davanti a tantissime squadre che in questo periodo vengono osannate e decantate: Spalletti ha incontrato difficoltà enormi derivate anche da precedenti gestioni ed ha fatto nel complesso un grande lavoro. E' chiaro che manca la continuità, questo è innegabile, ma non posso che prendere le parti di Spalletti. Creare una situazione di serietà e disciplina e, di conseguenza, una mentalità vincente sulla falsa riga della Juventus è difficilissimo: Marotta è arrivato nella dirigenza nerazzurra proprio per questa ragione, Va considerato oltretutto che l'Inter ha un problema enorme legato alla stessa burocrazia interna del club, che resta un qualcosa di avvinghiante”.

Fondamentale dunque l'arrivo di Marotta in questo senso...

“Certamente, in casa nerazzurra da un punto di vista societario ci sono difficoltà in ogni settore. Marotta sarà decisivo per rimettere a posto le cose ed è l'unico che può farlo: gli va dato il tempo di sistemare le cose, compresa la situazione a livello tecnico”.