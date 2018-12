RMC SPORT - P. Cannavaro: “Smesso nel momento giusto, sto bene in Cina”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il microfono di RMC Sport, l’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato in vista della gara di Anfield tra il Liverpool e i partenopei di Carlo Ancelotti. “Quante chance hanno gli azzurri di passare il turno? Non è una questione di percentuali ma di motivazioni, il Napoli ne ha tantissime per superare il turno. Il girone è andato alla grande, il Napoli ha un piccolo vantaggio ma non deve fidarsi di questo. Deve interpretare la gara partendo solo dallo 0-0”, ha detto l’ex capitano partenopeo.

Appese le scarpette al chiodo, ora sei collaboratore di tuo fratello al Guangzhou Evergrande. Come te la passi? “Sto bene, c’è tanto da fare. Il campionato è lungo, idem le trasferte. E’ una bella esperienza”.

Hai deciso di smettere col calcio giocato quando eri in una ottima condizione fisica e atletica. E’ stato doloroso? “E’ stata la scelta migliore, lasciare il calcio in quelle condizioni e non essere lasciato dal calcio non è facile. Ho avuto la chance di farlo, sono stato un privilegiato. È stato il momento migliore per smettere”.