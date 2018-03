RMC SPORT - P. Ferrari su Sarri: "Siamo giornalisti, non uomini o donne”

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

La giornalista Paola Ferrari ai microfoni di RMC Sport, a Viareggio a margine del premio 'T. Bresciani', ha parlato di Davide Astori: "Credo che nella vita quello che conta è il segno che lasciamo, ci sono delle persone che hanno una vita breve e lasciano un segno indelebile. Penso che lui abbia fatto un piccolo miracolo, ha unito gli sportivi ma non solo ha anche dato agli italiani una voglia di valori, di radici, di sentimenti puri e veri, oltre ovviamente allo sgomento per una morte così incredibile e inspiegabile. In Italia quasi nessuno più riesce a centrare questo obiettivo e lui invece ci è riuscito, senza saperlo, con la sua verità di sentimenti che portava dentro. Queste cose si fanno solo quando si è veri, veri campioni".

Che finale di campionato si aspetta per la Fiorentina, se sarà caratterizzato purtroppo anche da questo lutto

"Non lo possiamo sapere. Non possiamo sapere cosa potrà fare Pioli, quale sarà l'effetto per i compagni entrare nello spogliatoio senza vedere più Astori. Sono certa che onoreranno al meglio con tutta la passione l'impegno possibile il loro grandissimo capitano. Se poi riusciranno ad avere la freddezza per mandare indietro le emozioni e giocare a calcio con quel pizzico di cattiveria agonistica bisognerà vederlo. Sicuramente faranno onore e vorranno dedicare tante vittoria al loro capitano e glielo auguriamo tutti".

Un suo commento sulla risposta di Sarri alla giornalista nel posto di Inter-Napoli

"Poi Sarri si è scusato. Le risposte maleducate sono sia rivolte agli uomini che alle donne, noi donne non è ci sentiamo dei Panda per cui un allenatore deve essere educato con noi e non con gli uomini. L'anno scorso sono successi tanti episodi, io ho bisticciato anche pubblicamente con Mihajlovic che ha detto che non capivo niente di calcio, mi è capitato tante volte. Però quando si è poco carini è brutto ma non bisogna esserlo con nessuno non solo con le donne, con le donne stride di più. Noi quando facciamo il nostro lavoro siamo giornalisti a 360 gradi come gli uomini".